C'è un Napoli con la valigia pronta

Mercato 27 Maggio 2020 Fonte: Gazzetta dello Sport



Ma, alla ripresa, Gattuso punterà anche su chi dovrebbe lasciare il club a fine stagione come Koulibaly, Callejon, Allan e Milik





Mercato27 Maggio 2020Gazzetta dello SportMa, alla ripresa, Gattuso punterà anche su chi dovrebbe lasciare il club a fine stagione come Koulibaly, Callejon, Allan e Milik Calma, predica Rino Gattuso. Si, calma, perché c'è una stagione da concludere ed un paio di obiettivi da raggiungere. È preoccupato, l'allenatore, che le indiscrezioni di mercato possano disturbare il suo lavoro. Ci sono giocatori, per esempio, che da mesi vengono dati in partenza, mentre c'è ancora tanto da fare. Tra l'altro, si tratta di elementi che nessun allenatore, finora, s'è mai sognato di mettere in discussione. Le voci di trattative più o meno avviate, raggiungono ogni giorno il centro sportivo di Castel Volturno e rimbalzano, per forza di cose, nell'ufficio di Gattuso. Il quale sa bene che in questo finale di stagione, ammesso che si riparta, si giocherà parte delle sue ambizioni. Il tanto bistrattato Napoli è presente in ogni competizione ed ha le qualità sufficienti per poter conquistare qualcosa. Che possa essere la coppa Italia (dovrà giocare la semifinale di ritorno contro l'Inter, al San Paolo, dopo aver vinto 1-0 a San Siro) o il passaggio ai quarti di Champions League (ha pareggiato 1-1 col Barcellona nella gara d'andata degli ottavi) o, addirittura, puntare al quarto posto che dista 9 punti. Diversamente, potrà garantirsi la partecipazione alla prossima Europa League.



Insomma, Gattuso non vuole sprecare nulla, vuole che il gruppo sia compatto e lo segua in questo cammino. Ed avrà bisogno di tutti, l'ha spiegato più volte, in questi giorni, ai suoi giocatori. Chiederà un contributo importante a coloro che il mercato vuole in partenza. Ai vari Koulibaly, Callejon, Allan, Milik, un potenziale da fare invidia. Il difensore senegalese ha recuperato dall'infortunio muscolare che l'ha tenuto fuori negli ultimi 5 mesi: Koulibaly ritornerà nuovamente al centro della difesa, soluzione obbligata anche per l'infortunio di Manolas che non rientrerà prima di 40 giorni, mentre Callejon, contratto in scadenza a giugno, continuerà a imperversare sulla fascia di sua competenza. Oltre alle qualità, indiscutibili, l'esterno spagnolo ha anche l'esperienza necessaria per sapersi gestire in momenti come questi, dove tenere la condizione fisica sarà fondamentale per evitare il rischio d'infortuni e per non temere la concorrenza di Matteo Politano, che dovrebbe rilevarne i compiti nel prossimo futuro. E poi, c'è Milik l'attuale capocannoniere della squadra e da lui l'allenatore si aspetta gol pesanti per chiudere la stagione in crescendo, provando a capitalizzare anche l'interdizione che sa garantire uno dal fisico tosto come Allan. Poi, ci sarà il passo d'addio, si spera senza rimpianti.



