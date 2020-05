Nella top 11 degli argentini del Napoli non c'è Higuain

Oggi in Argentina si festeggia il 'Dia della Patria', giornata della Rivoluzione che ha portato all'indipendenza del Paese, e anche il Napoli ha voluto partecipare alla festa celebrando, sui propri social in lingua spagnola, la formazione del primo governo argentino nel maggio 1810. Il club partenopeo ha postato infatti una foto con i migliori 11 argentini che hanno indossato la maglia azzurra e la prima cosa che salta all'occhio è l'assenza di Gonzalo Higuain, che a Napoli ha fatto il record di gol in un solo campionato (36) ma poi è passato alla Juve...“Con questa squadra possiamo vincere su qualsiasi campo” si legge nel post del Napoli, che oltre a Maradona ha 'schierato' Bertoni, Campagnaro, Fernandez, Ayala, Andujar, José Sosa, Roberto Sosa, Pineda, Lavezzi e Datolo.