De Laurentiis compie 71 anni

Cronaca24 Maggio 2020SSC NapoliTantissimi gli auguri giunti al presidente del Napoli da ogni parte del mondo per il suo compleanno Giorno speciale in casa azzurra: Aurelio De Laurentiis festeggia oggi il suo compleanno.



Questi gli auguri del tecnico Gennaro Gattuso: "Caro Presidente ti rivolgo un affettuoso augurio di buon compleanno, con l'auspicio che il nostro cammino sia ricco di intense emozioni azzurre da vivere e da ricordare"



Anche Lorenzo Insigne ha voluto dedicare i suoi auguri a nome del gruppo: "Ciao Presidente, voglio farle i migliori auguri di buon compleanno da parte mia e di tutta la squadra, le mando un abbraccio forte".



In tanti hanno voluto festeggiare il compleanno del Presidente.



Ecco la clip degli auguri:







