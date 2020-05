L'Inter in pressing su Mertens

Ma il Napoli è un pezzo di cuore per l'attaccante belga che attende ancora un risposta di De Laurentiis sul possibile rinnovo





Mercato17 Maggio 2020TuttoSportMa il Napoli è un pezzo di cuore per l'attaccante belga che attende ancora un risposta di De Laurentiis sul possibile rinnovo Si stringe il cerchio attorno a Dries Mertens. Col passare dei giorni, infatti, il folletto belga, in scadenza di contratto col Napoli, si avvicina sempre più all'Inter. Le indicazioni che arrivano in questo senso sono diverse - come la ricerca di una casa a Milano affidata a un agente - e sembrano ridurre a due le strade per il futuro dell'attaccante: Inter o Napoli. Mertens ha ricevuto anche altre offerte, ma finora le ha respinte al mittente: il Monaco, per esempio, non è un club che pare interessargli, mentre il Chelsea, che lo aveva contattato a gennaio per averlo già nel mercato di “riparazione”, è rimasto sullo sfondo, seppur tenendo vivi i contatti con il suo entourage. Nelle scorse settimane si è avvicinato un club cinese, ma, nonostante una ricca proposta, superiore a quella messa sul piatto sia dal Napoli sia dall'Inter, Mertens ha detto no. E - pare - che la società cinese si sia sentita rispondere qualcosa del tipo: grazie, ma ho già detto sì all'Inter. Voci del calciomercato, difficili da verificare, ma che non fanno altro che rafforzare una sensazione che da aprile in poi si è fatta sempre più forte. Ovvero quando si è capito che l'incontro del primo marzo fra il giocatore e De Laurentiis non aveva portato a un'intesa sul rinnovo. O meglio, le parti avevano trovato l'accordo, ma col passare dei giorni quella stretta di mano non si è tramutata in una firma - pare che al presidente non sia andata giù la richiesta da parte dell'attaccante, fatta a nome di tutti i compagni, di rinunciare a procedere in giudizio per la questione multe - e anzi, Mertens si è allontanato dal Napoli.

