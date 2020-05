Il Napoli ha ripreso gli allenamenti

Cronaca 10 Maggio 2020 Fonte: Corriere dello Sport



A Castel Volturno, dopo il lungo stop dovuto all'emergenza Coronavirus, sono arrivati i primi giocatori





Cronaca10 Maggio 2020Corriere dello SportA Castel Volturno, dopo il lungo stop dovuto all'emergenza Coronavirus, sono arrivati i primi giocatori Anche il Napoli ha ripresa gli allenamenti. Come altre società di Serie A, il club azzurro è tornato al centro sportivo per riprendere la preparazione in vista dell'eventuale ripresa del massimo campionato italiano. A Castel Volturno, dopo il lungo stop dovuto all'emergenza Coronavirus, sono arrivati i primi giocatori del Napoli per le sedute individuali. Prima giornata di lavoro oggi per i calciatori di Rino Gattuso che tornano ad allenarsi sul campo. La formazione azzurra è stata divisa in gruppi di dodici, che si alterneranno in orari diversi e rispettando le misure anti-Covid decise dal Governo. Il primo gruppo ad allenarsi è stato quello formato dai tre portieri. Proprio il Napoli, infatti, ha pubblicato un video su Twitter con David Ospina a lavoro.



Primo giorno di allenamenti individuali facoltativi. Ecco Ospina al lavoro.



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/jTlm8slrSz — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 10, 2020



Anche il Napoli ha ripresa gli allenamenti. Come altre società di Serie A, il club azzurro è tornato al centro sportivo per riprendere la preparazione in vista dell'eventuale ripresa del massimo campionato italiano. A Castel Volturno, dopo il lungo stop dovuto all'emergenza Coronavirus, sono arrivati i primi giocatori del Napoli per le sedute individuali. Prima giornata di lavoro oggi per i calciatori di Rino Gattuso che tornano ad allenarsi sul campo. La formazione azzurra è stata divisa in gruppi di dodici, che si alterneranno in orari diversi e rispettando le misure anti-Covid decise dal Governo. Il primo gruppo ad allenarsi è stato quello formato dai tre portieri. Proprio il Napoli, infatti, ha pubblicato un video su Twitter con David Ospina a lavoro.