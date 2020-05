Il Napoli riprenderà la preparazione entro venerdì

Cronaca5 Maggio 2020MediasetGli allenamenti si svolgeranno in due turni, mattina e pomeriggio, con i giocatori che correranno al massimo in 5 su ognuno dei tre campi presenti nel Centro Tecnico nche il Napoli si sta preparando al ritorno in campo per gli allenamenti individuali. La squadra partenopea ha cominciato lunedì mattina a effettuare i tamponi a tutti i giocatori ed entro martedì dovrebbe concludere la procedura. Una volta riscontrata la negatività a due test consecutivi, ci sarà il via libera. Le porte di Castel Volturno, dunque, non si riapriranno prima di giovedì o venerdì.



Gli allenamenti si svolgeranno in due turni, mattina e pomeriggio, con i giocatori che correranno al massimo in 5 su ognuno dei tre campi presenti nel Centro Tecnico. Tra le misure di prevenzione del contagio, naturalmente, ci sarà anche la chiusura degli spogliatoi, con i giocatori che arriveranno al campo già pronti per l'allenamento e l'obbligo di farsi la doccia solamente una volta rientrati a casa.