Barba e capelli lunghi per Gattuso

Si è lasciato crescere barba e capelli, una scelta comune a tanti uomini vista la prolungata chiusura dei parrucchieri





Un look tutto "nuovo" anche per Gennaro Gattuso. L'allenatore del Napoli, come tantissime persone durante il lungo periodo di isolamento casalingo, si è lasciato crescere barba e capelli, una scelta comune a tanti uomini vista la prolungata chiusura dei parrucchieri. Il tecnico ha "svelato" il suo look in una diretta Instagram con il pizzaiolo napoletano Vincenzo Capuano e gli screenshot del volto di Gattuso sono diventati subito virali.