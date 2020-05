Ounas ritorna al Napoli

Mercato5 Maggio 2020Corriere dello SportIl 23enne ha totalizzato 16 presenze in Ligue 1 e tre in coppa, fornendo 4 assist e segnando 4 gol L'esperienza in Costa Azzurra di Adam Ounas si è conclusa prima del previsto: il talento algerino del Napoli, preso dal Nizza in prestito con diritto di riscatto la scorsa estate, tornerà in Campania dalla prossima stagione. Come riportato dal sito ufficiale dei nizzardi, Ounas non sarà riscattato: "Come per Riza Durmisi e Moussa Wagué, l'OGC Nice ha deciso di non esercitare l'opzione di acquisto per Adam Ounas. Il campione d'africa 2019 ritorna al Napoli, che lo aveva prestato ai rossoneri la scorsa estate, quando il cambio di proprietà del club era stato ufficializzato. Il 23enne ha totalizzato 16 presenze in Ligue 1 e tre in coppa, fornendo 4 assist e segnando 4 gol, incluso uno stupefacente tiro contro il Lione negli ottavi di finale di Coppa di Francia. Ogc Nice ringrazia Adam per aver aiutato la squadra a finire quinta la stagione 2019-2020 e gli augura ogni successo futuro". Il campionato francese si è chiuso in anticipo a causa del coronavirus.