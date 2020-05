De Luca: "Il Napoli può allenarsi"

Interviste 1 Maggio 2020 Fonte: Sky



"De Laurentiis mi ha inviato una lettera con una proposta molto interessante. Sottoporremo la sua richiesta alla task force regionale"





Interviste1 Maggio 2020Sky"De Laurentiis mi ha inviato una lettera con una proposta molto interessante. Sottoporremo la sua richiesta alla task force regionale" Il tema degli allenamenti individuali per i calciatori è al centro della questione che riguarda la ripresa dei campionati. Sull'argomento è intervenuto anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che in un messaggio su Facebook descrive una proposta fatta da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli: "De Laurentiis mi ha inviato una lettera con una proposta molto interessante. Mi ha scritto che possono fare gli allenamenti con distanziamento fisico notevole, per fasce orarie, senza uso comune delle docce, con il trasporto individuale. Hanno tre campi di calcio. Ci sono tutte le condizioni per consentire gli allenamenti alla squadra del Napoli. Sottoporremo la sua richiesta alla task force regionale. Ma io sono convinto che se vengono rispettate tutte le norme di sicurezza (De Laurentiis garantisce anche i tamponi a giocatori e staff due volte a settimana), sia ragionevole consentire gli allenamenti del Napoli"



Il tema degli allenamenti individuali per i calciatori è al centro della questione che riguarda la ripresa dei campionati. Sull'argomento è intervenuto anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che in un messaggio su Facebook descrive una proposta fatta da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli: "De Laurentiis mi ha inviato una lettera con una proposta molto interessante. Mi ha scritto che possono fare gli allenamenti con distanziamento fisico notevole, per fasce orarie, senza uso comune delle docce, con il trasporto individuale. Hanno tre campi di calcio. Ci sono tutte le condizioni per consentire gli allenamenti alla squadra del Napoli. Sottoporremo la sua richiesta alla task force regionale. Ma io sono convinto che se vengono rispettate tutte le norme di sicurezza (De Laurentiis garantisce anche i tamponi a giocatori e staff due volte a settimana), sia ragionevole consentire gli allenamenti del Napoli"