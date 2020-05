Lorenzo Insigne non si ferma e sfrutta ogni spazio libero della propria abitazione per tenersi in forma. Il calciatore del Napoli sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un video del suo allenamento in balcone. L'attaccante azzurro esegue dei saltelli prima solo con il piede destro e poi solo con il sinistro e conclude con una breve corsetta. Ripete la sequenza per tre volte, poi si gira e compie il percorso di ritorno sempre con lo stesso esercizio.