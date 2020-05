Mertens mette all'asta una maglia importante



Cronaca 24 Aprile 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Quella della sfida d'andata di Champions League contro il Barcellona, finita 1-1





Cronaca24 Aprile 2020Corriere dello SportQuella della sfida d'andata di Champions League contro il Barcellona, finita 1-1

"Anche io mi sento napoletano e voglio aiutare la Fondazione Cannavaro-Ferrara e metto all'asta questa maglia della partita Napoli-Barcellona in cui ho fatto il record di gol raggiungendo Hamsik". Così Dries Mertens annuncia sui social il suo ingresso nell'asta di beneficenza per le persone in difficoltà Napoli avviata da Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara con la loro fondazione. Mertens in un video annuncia di mettere all'asta una maglia molto importante, quella della sfida d'andata di Champions League contro il Barcellona, finita 1-1 e in cui il belga ha raggiunto 121 gol, il record di reti in maglia azzurra, appaiando Marek Hamsik. La maglia di Mertens è già a quota 2600 euro e l'asta scade lunedì. La quotazione più alta, intanto, resta quella della maglia di Diego Armando Maradona usata in Italia-Argentina del 1987, partita in cui Ferrara esordì in nazionale. La maglia è a 24.000 euro per l'asta che scade oggi. Molto quotata anche la maglia di Ciro Immobile della finale di Coppa Italia dello scorso anno, a quota 3525 euro, e la maglia del Real Madrid di Fabio Cannavaro a 3125 euro.