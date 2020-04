All'asta un maglia di Maradona per aiutare i bisognosi

Ciro Ferrara aiuta le famiglie napoletane in questo periodo di emergenza con una maglia speciale. L'ex difensore ha annunciato in un video di aver deciso di donare alla Fondazione Cannavaro-Ferrara la maglia numero 10 dell'Argentina indossata da Maradona in un'amichevole contro l'Italia del 1987, e regalata da El Pibe de Oro a Ferrara, esordiente quel giorno. Il cimelio, come comunicato dall'ex nazionale azzurro, verrà messo all'asta su CharityStars e il ricavato andrà a sostenere l'acquisto di beni di prima necessità per le famiglie napoletane.Diego Armando Maradona, dopo l'annuncio dell'ex compagno di squadra al Napoli, ha commentato l'iniziativa con un post su Instagram: "Caro Ciro Ferrara, amico e compagno fedele. Ricordo ancora il tuo esordio in Nazionale. Proprio contro di me, contro la mia Argentina. Sono contento che la maglia che ti regalai 33 anni fa adesso possa aiutare il nostro popolo in un momento così difficile. Napoli e i napoletani, la mia seconda casa, la mia gente. Je sto vicino a te! E a tutti voi, insieme alla Fondazione Cannavaro - Ferrara. Lì troverai tutti i dettagli dell'asta. Un abbraccio a tutti!".