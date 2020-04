Manolas: "Vogliamo tornare in campo"

"Abbiamo tutti una grandissima voglia di tornare in campo". Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Noi siamo pronti a tornare. Ci alleniamo al massimo delle possibilità seguendo il programma che ci ha dato lo staff. Lo stop? Avevamo ripreso il nostro cammino, peccato che il virus ci abbia fermati: quando torneremo in campo saremo ancora più affamati di vittorie. La mia stagione? Non voglio giudicarla, Se lo faccio lo tengo per me. Mi sento un giocatore maturo ma posso ancora migliorare e lavoro per questo. Intesa con Koulibaly? Sapevo fosse fortissimo anche prima che arrivassi a Napoli. Peccato aver avuto poche possibilita' di giocare insieme a causa degli infortuni. E sbaglia chi dice che non siamo complementari".