Rui: "Mi manca il calcio"

"Mi manca il calcio, così come la quotidianità con i compagni e gli addetti ai lavori e le cose che succedono negli spogliatoi. Potrei andare avanti tutto il giorno nell'elencare quello che mi manca". Così Mario Rui, terzino del Napoli, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport la sua astinenza da calcio. Il portoghese, come tutti, è confinato in casa dal Coronavirus: "C'è veramente tanta voglia di ripartire e speriamo che lo si possa fare il prima possibile - ha ammesso -. La donazione della Nazionale portoghese? Lì sappiamo che la situazione è difficile e c'è il rischio che il calcio non professionistico sparisca: quella è la base, io ci sono passato e so cosa vuol dire". Come in tutte le squadre anche nel Napoli c'è un gruppo Whatsapp con tutti i calciatori: "Qualche compagno lo sento in privato ogni giorno, ma il nostro gruppo è abbastanza attivo. C'è qualcuno che prova sempre a tirare su il morale, siamo uniti e ci vogliamo bene".



La sosta forzata del campionato è arrivata proprio nel momento migliore del Napoli, quello in cui sembrava che Gattuso avesse finalmente trovato il bandolo della matassa dopo una bruttissima partenza: "Non avevamo cominciato bene la stagione, ma si era imboccata la strada giusta: oltre ad aver battuto le squadre più forti in Italia si era ottenuto un ottimo risultato con il Barcellona. C'è dispiacere per tutto quello che è capitato, specialmente in questo momento. Il mister è stato bravo, ha aggiunto le sue conoscenze più importanti e lo stiamo seguendo molto. La nostra condizione fisica? L'obiettivo è quello di ritrovarla, anche se nel frattempo non siamo stati fermi. Ci alleniamo ogni giorno grazie allo staff che ci manda diversi programmi di lavoro. Poi, dopo la condizione, proveremo a riprendere il cammino che stavamo facendo" ha concluso Mario Rui.



