Una preparatrice molto speciale per Meret

La sua fidanzata Debora Romano, calciando il pallone come i preparatori dei portieri, aiuta l'estremo difensore del Napoli durante l'allenamento in giardino





Anche Alex Meret è in isolamento per l'emergenza Coronavirus. Il portiere del Napoli, però, non perde tempo e si allena a casa in giardino. Per Meret sono allenamenti davvero particolari. L'estremo difensore azzurro, infatti, ha una nuova preparatrice: la sua fidanzata Debora Romano. "Oggi allenamento con la mia nuova preparatrice" è la didascalia del video pubblicato da Meret sul proprio profilo ufficiale di Instagram con Debora che, calciando il pallone come i preparatori dei portieri, aiuta l'estremo difensore del Napoli durante l'allenamento in giardino.