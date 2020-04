Politano: "Vorrei segnare il primo gol in azzurro"

"Essere un giocatore del Napoli è una sensazione bellissima". Matteo Politano parla in esclusiva, in collegamento da casa sua, ai microfoni di Sky.



"Questa città ti regala emozioni straordinarie, c'è una tifoseria calda e un ambiente intorno alla squadra ricco di passione".



Che differenze hai trovato tra Conte e Gattuso?



"Devo dire che sotto il profilo umano sono molto simili, mettono l'anima nel loro lavoro. Anche se i moduli tattici che adottano sono differenti, entrambi hanno grande carattere e chiedono in campo tanta intensità"



Sei a Napoli da gennaio, che idea di sei fatto del gruppo azzurro?



"Eccezionale, ho trovato campioni di assoluti. Abbiamo una rosa di qualità e raramente ho avuto al mio fianco calciatori dotati di questo talento".



Quali sono i tuoi obiettivi quando si tornerà a giocare?



"Innanzitutto vorrei segnare il primo gol in azzurro e poi arrivare in Europa con il Napoli".



Europa con il Napoli e magari Europeo con l'Italia:



"Sì, adesso che i campionati europei sono slittati, avrò un anno in più per convincere Mancini a entrate nel gruppo della Nazionale. Io ce la metterò tutta e spero di coronare il mio sogno"



