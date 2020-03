Mertens si allena sul terrazzo di casa



Campionato e coppe europee sono ferme, gli allenamenti sospesi e ai giocatori è stato dato il compito di continuare a lavorare per conto proprio nelle rispettive abitazioni, in attesa che, ad emergenza terminata, si possa tornare sul rettangolo da gioco. Dries Mertens ha optato per qualche esercizio sul Lungomare e, dopo aver fatto un po' di jogging, ha messo a punto un nuovo modo per tenersi in forma, con l'ausilio di una grossa bottiglia di vino. Il belga ha pubblicato il video sul proprio profilo Instagram, aggiungendo quello che secondo lui è il miglior consiglio che si possa dare nella vita: "Un po' di vino è la soluzione a tanti problemi".