#hadapassaanuttata, il flash mob del Napoli

Cronaca 14 Marzo 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Per combattere la quarantena causata dall'emergenza coronavirus





Cronaca14 Marzo 2020Corriere dello SportPer combattere la quarantena causata dall'emergenza coronavirus "Un giorno all'improvviso...", non si sente altro per le vie della città. I tifosi e i cittadini di Napoli si sono fatti trovare all'appuntamento, tutti sui balconi alle 19.45. Ecco come combattere la quarantena causata dall'emergenza coronavirus: #hadapassaanuttata, questo l'hashtag scelto dalla società azzurra per lanciare l'iniziativa sui social. È stato un vero trionfo, con decine di video pubblicati su Twitter e Instagram, e ripostati dal club. Quartieri diversi, ma stesso sottofondo musicale. Il vero protagonista però è stato Lorenzo Insigne, che ha postato il video mentre dà il via ai festeggiamenti sul terrazzo della propria abitazione.