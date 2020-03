Cinque giorni di riposo per gli azzurri

Cronaca 14 Marzo 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Sulla chat whatsapp della squadra, il tecnico e il suo staff hanno condiviso anche le regole da seguire per cercare di rimanere in forma





Cronaca14 Marzo 2020Corriere dello SportSulla chat whatsapp della squadra, il tecnico e il suo staff hanno condiviso anche le regole da seguire per cercare di rimanere in forma Si è svuotato anche il centro sportivo di Castel Volturno. La Uefa ha ufficializzato il rinvio degli impegni di Champions ed Europa League, compresa la sfida di ritorno tra Barcellona e Napoli. Da quel momento Gattuso ha concesso cinque giorni di riposo ai propri calciatori: l'appuntamento è stato fissato per mercoledì prossimo, salvo ulteriori comunicazioni. Sulla chat whatsapp della squadra, il tecnico e il suo staff hanno condiviso anche le regole da seguire per cercare di rimanere in forma, oltre alle raccomandazioni dei medici e del dottor Canonico. L'invito è quello di rimanere in famiglia e portare avanti un allenamento individuale.