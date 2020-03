Stop a Champions e Europa League

Cronaca13 Marzo 2020La StampaAlla luce degli sviluppi legati alla diffusione del virus Covid-19 in Europa e alle decisioni dei vari governi Dopo il rinvio delle partite di Real Madrid e Juventus la Uefa ha ufficializzato lo stop a tutte le partite di Champions ed Europa League valide per gli ottavi di finale previste la prossima settimana. La decisione, sottolinea la Bbc, è stata presa dopo una riunione in conference call con i rappresentanti delle 55 federazioni e delle leghe nazionali. La riunione è stata aggiornata a martedì prossimo per valutare ulteriori provvedimenti.



