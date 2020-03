Anche Llorente, Callejon e Ospina in coda al market

Il nuovo decreto firmato dal premier Conte ha esteso la zona protetta a tutta Italia. Dopo le disposizioni per l'allarme Coronavirus, in diverse città c'è stato l'assalto ai supermercati notturni. Non fa eccezione Napoli, con decine di persone in fila per fare provviste.Tra queste anche tre calciatori azzurri: si tratta di Llorente, Callejon e Ospina. I due spagnoli sono stati fotografati insieme all'esterno di una nota catena di supermercati mentre erano in coda per entrare. Mentre il portiere colombiano, in compagnia della moglie (che ha postato una storia su Instagram), è stato immortalato con il carrello pieno di scorte alimentari. Nonostante abbiano provato a coprirsi il più possibile, la loro presenza non è passata inosservata.