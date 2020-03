Milik: "Siamo tutti messi alla prova"

L'emergenza coronavirus ha messo in allarme l'intero Paese, provocando caos e preoccupazione nella popolazione. Anche il mondo del calcio Ŕ stato invaso da questo clima di disordine, con gare rinviate, a porte chiuse e la possibilitÓ che il campionato venga sospeso. In un momento di difficoltÓ, che tutti gli italiani stanno vivendo, alcuni calciatori hanno voluto lanciare messaggi di speranza, invitando tutti ad attenersi alle regole per tornare presto a una situazione di normalitÓ. In casa Napoli, Arek Milik ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram: "╚ un momento difficile per tutti, siamo tutti messi alla prova. Per questo dobbiamo dimostrare di saper reagire, attenersi alle regole e ne usciremo insieme. Ad ognuno di noi viene chiesto di fare la propria parte. Speriamo che la situazione torni presto alla normalitÓ. La salute Ŕ il bene pi¨ importante. Forza!".



