Si fermano Insigne, Maksimovic e Demme

6 Marzo 2020 Fonte: Corriere della Sera



La squadra azzurra comunque in questo weekend non scenderà in campo





Cronaca6 Marzo 2020Corriere della SeraLa squadra azzurra comunque in questo weekend non scenderà in campo Continua il lavoro per il Napoli di Rino Gattuso che in questo weekend non scenderà in campo, visto che verranno recuperate solo le 6 gare rinviate la settimana scorsa. Per gli azzurri attivazione a secco e torello, quindi partita a tutto campo con due tempi di grande intensità. Il club fa sapere che hanno disputato un solo tempo Insigne e Maksimovic, entrambi per risentimento muscolare, e Demme per un trauma contusivo al ginocchio. Per il resto Meret ha seguito il suo programma di lavoro personalizzato, mentre Malcuit ha portato avanti la sua tabella di allenamento lavorando prima in palestra e poi sul campo. La squadra riprenderà la preparazione lunedì.