Cronaca 6 Marzo 2020 Fonte: Corriere della Sera



Saranno gli azzurri ad aprire l'ottava di ritorno, con la sfida in casa della squadra di Juric





Cronaca6 Marzo 2020Corriere della SeraSaranno gli azzurri ad aprire l'ottava di ritorno, con la sfida in casa della squadra di Juric Il calendario della Serie A prende forma. Dopo il comunicato in merito ai recuperi della 26esima giornata, la Lega ha reso noti orari e date delle 27esima e 28esima. Sarà proprio il Napoli ad aprire l'ottava di ritorno, con la sfida in casa del Verona di Juric: fischio d'inizio ore 18.30. Mentre la settimana successiva è in programma la gara contro la Spal al San Paolo, domenica alle 15. Entrambe le gare saranno trasmesse su SkySport. Di seguito il calendario nel dettaglio.



8° giornata di ritorno:



Venerdì 13 marzo: Verona-Napoli, ore 18.30 (Sky).



9° giornata di ritorno:



Domenica 22 marzo: Napoli-Spal, ore 15.00 (Sky).