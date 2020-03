Continua la preparazione in vista di Verona. Si ferma Meret

Cronaca5 Marzo 2020Corriere dello SportIl portiere presenta i postumi di un trauma contusivo con edema intraspongioso intorno alla cresta iliaca sinistra Tra recuperi e lavoro personalizzato, è terminata la seduta mattutina del Napoli. Gattuso ha iniziato la sessione con l'attivazione di gruppo, poi si è passati al possesso palla. La partitina a campo ridotto ha messo fine all'allenamento odierno. Sul campo con il resto dei compagni non si è visto Elmas, che si è limitato a un lavoro specificio, senza partecipare al lavoro della squadra. Buone notizie invece per quanto riguarda il recupero di Malcuit: nei giorni scorsi il terzino si era limitato a sudare in palestra, mentre oggi si è rivisto sul campo. Stesso discorso per Koulibaly, che ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e parte personalizzato. Solo palestra invece per Llorente e Younes. Insieme a loro anche Meret, sottoposto anche a terapie. La società in merito ha diramato un breve comunicato: "Il portiere presenta i postumi di un trauma contusivo con edema intraspongioso intorno alla cresta iliaca sinistra, oltre a manifestare esiti distrattivi di lieve grado a carico dei muscoli obliqui".