Napoli, Milik in palestra e Mertens in campo

Per due che (almeno in parte) ritornano, tre che se vanno. Questo ha raccontato la seduta d'allenamento odierna del Napoli a Castel Volturno. Perché Koulibaly c'è, punta il Barcellona. Ha ritrovato il campo insieme a Malcuit alternando il lavoro sul terreno di gioco a quello in palestra, dove invece ha sottoscritto l'abbonamento Milik: il polacco non si è allenato con il resto del gruppo. Gattuso spera che quella del numero 99 si riveli solo una toccata e fuga, ma l'allarme si è acceso. Anche perché a fargli compagnia tra attrezzi ed esercizi a corpo libero c'era anche l'altra punta di scorta, Fernando Llorente, insieme a Younes.Napoli, Milik in palestra e Mertens in campoRisulta dunque fondamentale il recupero di Mertens. Lui sì, sorridente. Era rientrato già nell'ultimo quarto d'ora del match contro il Torino, sta bene ed è pienamente a disposizione. A meno di cataclismi partirà titolare in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia con l'Inter in programma giovedì (ore 20.45 al San Paolo). Dries ha partecipato al lavoro sul campo fatto di schemi su calcio piazzato e possesso palla, e infine coronato dalla partitella a campo ridotto.