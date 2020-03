Lippi incontra Gattuso a Castelvolturno

Sembra passato un secolo da quella notte a Berlino. Eppure il rapporto tra Gattuso e Lippi è rimasto inalterato: il passare del tempo non ha modificato la stima reciproca, adesso che anche Rino indossa i panni dell'allenatore. Ed è proprio per incontrare l'attuale tecnico del Napoli che l'ex ct della Nazionale ha fatto ritorno in città. Al termine dell'allenamento di ieri mattina, infatti, a Castel Volturno è andata in scena una simpatica rimpatriata tra colleghi.



Napoli, l'allievo e il maestro

Il maestro ha fatto visita all'allievo. Aneddoti, riflessioni e ricordi di quel Mondiale vinto in finale contro la Francia. Gattuso non ha mai nascosto la propria predilezione nei confronti di Lippi, soprattutto adesso che è diventato allenatore: "L'ho detto spesso, ho sempre avuto grandissimi tecnici, ma io mi ispiro a lui". Che su quella stessa panchina è stato nella stagione 1993-1994, conclusasi con la qualificazione in Coppa Uefa.