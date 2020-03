Napoli-Torino: le probabili formazioni



Il match di Champions ha avuto degli strascichi: la dura botta alla caviglia rimediata da Mertens potrebbe portare Gattuso ad escludere il belga





La sfida col Barcellona ha rappresentato un grande dispendio di energie fisiche e mentali per il Napoli, che questa sera ospiterà il Torino, sempre al San Paolo. Nel suo stadio la squadra di Gattuso ha un rendimento abbastanza imprevedibile, con quattro sconfitte nelle ultime cinque in campionato, ma anche i successi sulla Juve così come contro la Lazio in Coppa Italia, per arrivare all'ottima prestazione vista contro i blaugrana.



Napoli, dubbi a centrocampo. Milik dal 1'

Il match di Champions ha avuto degli strascichi: la dura botta alla caviglia rimediata da Mertens potrebbe portare Gattuso ad escludere il belga dalla formazione che affronterà il Toro, per averlo al meglio in Coppa Italia contro l'Inter. Al suo posto in attacco ci sarebbe Milik titolare in un tridente completato da Insigne e Politano (favorito su Callejon). Elmas pronto in mezzo al campo, in difesa c'è un ballottaggio Di Lorenzo-Mario Rui, con Hysaj che può essere un'opzione jolly dietro visto che Mario Rui avverte un fastidio alla spalla (eventualmente l'albanese andrebbe a sinistra). A centrocampo potrebbe tirare il fiato Demme, che non sta benissimo: è pronto Lobotka, in un centrocampo a tre con Elmas e uno tra Allan e Ruiz. Come detto, Mertens migliora sensibilmente, è convocato ma l'orientamento è quello di non forzare: smaltita la botta ma dopo 4 panchine consecutive dovrebbe toccare a Milik.



NAPOLI (4-3-3) Probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Allan, Lobotka, Elmas; Politano, Milik, Insigne.



Torino, Bremer sorpassa Lyanco

Moreno Longo è ancora alla ricerca dei primi punti: da quando ha ereditato la panchina granata ha perso contro Samp e Milan, mentre la partita contro il Parma è stata rinviata all'11 marzo per l'emergenza coronavirus. Adesso c'è il Napoli, che ha dimostrato tutta la sua compattezza affrontando il Barça a muso duro. I possibili ballottaggi nel Torino riguardano Bremer e Lyanco in difesa, con il primo favorito, e Baselli-Berenguer a centrocampo: in questo caso dovrebbe spuntarla lo spagnolo. Sulle corsie esterne opereranno De Silvestri e Ansaldi mentre l'attacco sarà composto dalla coppia Zaza-Belotti.



TORINO (3-5-2) Probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Zaza, Belotti.