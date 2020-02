Voci dal Forum: Pugile stonato



Il nostro gioco, quello all'italiana, ci ha fatto vincere quattro mondiali, e scusate se è poco





Un osservatore superficiale dirà che è stato un Napoli troppo remissivo, che per lunghi tratti ha lasciato il pallino al Barcellona. Un'osservazione del genere è sicuramente sbagliata, perché Gattuso ha impostato la partita come meglio non avrebbe potuto e ha subito goal nell'unico tiro in porta subito dal Napoli. Per farla breve, il Napoli ha giocato da squadra: accorto, cattivo, determinato e pronto a soffrire. Sul risultato finale ha inciso, a mio modo di vedere, la direzione di un arbitro decisamente pessimo, che ha ammonito Busquets solo dopo l'ennesimo fallo, che poi è costata l'uscita di Mertens. Sul goal del Barcellona, poi, pare si sia rifiutato di consultare il VAR. Sul goal del Barcellona c'è il sospetto di un fuorigioco e di un fallo su Insigne, ma tant'è. Almeno a livello internazionale si possono avere arbitri meno presuntuosi e soprattutto all'altezza?

Ad ogni modo, bravo Napoli. Per quanto mi riguarda, mi sono divertito con il gioco espresso, perché mi faceva godere veder il Barcellona che non sapeva dove sbattere la testa. Io ne ho piene le tasche di sacchismo, sarrismo, guardiolismo e quant'altro. Il nostro gioco, quello all'italiana, ci ha fatto vincere quattro mondiali, e scusate se è poco. Per quanto riguarda il sacchismo, provate a ricordare la formazione del Milan di quei tempi, o provate a ricordare la formazione del Barcellona di Guardiola, ma per favore.

La partita. Il Napoli si presenta con la formazione che tutti aspettano, così anche il Barcellona. Si parte. Gli spagnoli partono guardinghi, poi guadagnano terreno, fino a portare la propria linea difensiva nella metà campo avversaria. C'è un problema, però, per gli spagnoli: non riescono a trovare sbocchi. Danno l'impressione di un pugile stonato, che avanza pur sapendo che dall'altra parte ce n'è un altro determinato e non disposto a rinunciare. Al 30° il goal del Napoli. Un gol spettacolare che consegna Ciro alla storia. Zielinski ruba palla sulla trequarti a Firpo e serve Cire al limite dell'area. Il grande belga controlla e con un magnifico destro a giro insacca. Una rete semplicemente spettacolare. Si va al riposo con il Napoli in vantaggio. Il Barcellona, nonostante i suoi campioni, non è mai stato pericoloso.

Secondo tempo. Barcellona leggermente più aggressivo, ma per niente pericoloso. Al 49° ammonito Busquets...finalmente. Cinque minuti dopo, grazie al fallo di Busquets, Ciro è destinato a uscire. Al suo posto entra Milik. Al 57° insigne subisce fallo a centrocampo, ma l'arbitro dice di proseguire. Busquets lancia Semedo in sospetto fuorigioco, che crossa baso per Griezmann, che non ha difficoltà ad insaccare. Sarà l'unico tiro del Barcellona. L'arbitro ignora il VAR. Al 63° Calleti, solo davanti alla porta, manca la più facile delle occasioni. Non è la sua annata. All' 89° viene espulso il solito Vidal per un fallaccio su Mario Rui e il faccia e faccia con quest'ultimo. L'arbitro decreta cinque minuti di recupero. Non succederà più nulla.

Magnifica prova della difesa. Ciro e Zielinski su tutti. Demme, come sempre prezioso. Buona la prova di Fabian. Appena sufficiente quella di Calleti. Sufficiente quella di Insigne. Bene Milik. Meno bene Politano.

È finita? ma neanche per sogno. C'è un'altra gara da giocare e al Barca mancheranno Busquets e Vidal e, probabilmente, Piquet.

Ce l'andremo a giocare, poi si vedrà.

Un'ultima cosa. Caro cosiddetto presidentissimo, subito il contratto a Ciro, perché merita di concludere la sua carriera qui da noi.

Dimenticavo la cosa più importante. D10S è tutta un'altra storia. Non scherziamo, ché non c'è neanche il paragone. Punto e basta.