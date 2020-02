Trauma alla caviglia per Mertens

Dries Mertens, che è uscito per infortunio ad inizio ripresa del match contro il Barcellona, ha riportato un trauma contusivo alla caviglia destra.