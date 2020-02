Insigne: "In Spagna dovremo rischiare di più"

Interviste 25 Febbraio 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Interviste25 Febbraio 2020Corriere dello Sport"Abbiamo fatto una partita di sacrificio. Sono dispiaciuto, volevamo vincere davanti ai tifosi" C'è un pizzico di delusione nelle parole di Lorenzo Insigne al termine di Napoli-Barcellona. Il capitano azzurro ha ammesso che avrebbe voluto ottenere il risultato pieno davanti ai propri tifosi: “Il pareggio ci lascia un po' l'amaro, ce la siamo giocata a tratti. Abbiamo fatto una partita di sacrificio - ha detto a Sky Sport -. Ora testa al campionato, sabato c'è una grande partita in casa. Loro hanno grandi giocatori a prescindere da Vidal e Busquets, dobbiamo andare in Spagna e rischiare di più per qualificarci. È stata una bella emozione. Sono dispiaciuto, volevamo vincere davanti ai tifosi. Ci sarà la partita di ritorno dove capiremo se possiamo passare il turno o no. Ringrazio Messi per la maglia, è un grande onore”.



