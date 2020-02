Messi per la prima volta nello stadio che fu di Maradona

L'attesa era enorme, fotografi e telecamere solo per lui: tutti ad attendere l'uscita dal tunnel degli spogliatoi di Leo Messi, per immortalare la prima volta in cui la Pulce ha messo piede nello stadio che fu di Maradona, sullo stesso prato su cui il Pibe disegnò alcuni dei suoi capolavori più grandi. Si trattava solo di un allenamento (quello classico che si fa alla vigilia di ogni partita di Champions sul campo dei padroni di casa, per iniziare a prendere confidenza), eppure Messi l'ha saputo trasformare in un evento, dopo il delirio per il suo sbarco a Napoli con il Barcellona, per l'andata degli ottavi di Champions (diretta Sky Sport Uno alle 21).Messi entra in campo, non resiste alla tentazione e dà un'occhiata agli spalti, ovviamente vuoti, poi uno sguardo attorno a sé, come a voler immaginare le sensazioni che viveva Maradona in quello stadio e a voler respirare quell'atmosfera che Diego ha vissuto nei suoi anni italiani. Poi inizia a palleggiare con i compagni, concentratissimo. Era solo un allenamento, ma di sicuro il brivido lungo la schiena di Leo c'è stato. Figuriamoci domani, quando lo stadio sarà pieno.