Cronaca24 Febbraio 2020Gazzetta dello SportL'esperto arbitro tedesco ha con gli azzurri ha quattro precedenti, tutti in Champions League Sarà il tedesco Felix Brych a dirigere Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions in programma martedì sera al San Paolo.

