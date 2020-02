Voci dal Forum: Serve altro



Cronaca 21 Febbraio 2020 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Con il Barcellona serve altro: più qualità e più velocità nel passaggi, altrimenti son dolori





Cronaca21 Febbraio 2020Forum SoloNapoli - DarioCon il Barcellona serve altro: più qualità e più velocità nel passaggi, altrimenti son dolori

Il Napoli inanella un'altra vittoria e continua la sua corsa all' Europe League. Si aspetta adesso il risultato delle altre che sono in corsa. Ad ogni modo, il Napoli visto oggi contro il Brescia, va sicuramente bene, ma con il Barcellona serve altro: più qualità e più velocità nel passaggi, altrimenti son dolori. Direi che oggi la fase difensiva, forse fatta eccezione per il solo Mario Rui, che comunque raggiunge la sufficienza, è stata più che sufficiente. Bene anche il centrocampo con Fabian in assoluta evidenza. Elmas, a dire il vero, almeno al momento lo preferisco sulla sinistra. In attacco il solito pericoloso Ciro e Insigne, che si è visto un pochino in più quando ha potuto godere di più spazio, ovviamente dopo il meraviglioso goal di Fabian. Sulla sinistra, almeno per quanto mi riguarda, preferisco l'Elmas visto a Genova.

La partita. Gattuso lascia fuori Zielinski, risparmiato per il Barcellona, sposta Elmas a centrocampo e ripropone Insigne. Per il resto stessi uomini di Genova. È il Napoli a fare la partita, ma la manovra è troppo lenta con qualche imprecisione. Sembra di vedere la carica di un toro che cozza puntualmente contro un muro per lui invisibile. Nonostante la lentezza della manovra, Ciro al 2° colpisce l'ennesimo palo e chiude su un delizioso lancio di Insigne, ma trova la respinta del portiere. Verso la mezzora il Brescia passa inopinatamente in vantaggio sugli sviluppi, come al solito, di un calcio d'angolo, che viene battuto da Tonali e deviato in rete sul primo palo. Il Napoli continua a fare la partita, ma cozza contro il muro di cui sopra. Si va al riposo con il Brescia in vantaggio.

Secondo tempo. Si è appena iniziato e c'è un vistoso fallo di mano in area bresciana. Pare che tutti lo vedano, tranne l'arbitro, che poi è lo stesso di quel furto di due anni fa. Il VAR evita ad Orsato un clamoroso errore. Alla battuta va Insigne, che porta il Napoli in pareggio, spiazzando il malcapitato portiere. Si continua. Il Brescia accusa il colpo e il Napoli cresce. Passano cinque minuti e arriva il gran goal di Fabian: un sinistro a giro dai limiti dell'area di rara bellezza. Sarà il risultato finale. Il Brescia, nonostante gli sforzi, non sarà mai pericoloso.

Brescia-Napoli 1-2.

Gattuso ha fatto la sua scelta, che rispetto ma non condivido, quindi Ospina fra i pali. Il portiere non è giudicabile, sul goal non poteva nulla, ma ha dato sicurezza e questo è un punto a favore di Gattuso. Bene, come detto sopra, la difesa. Da Politano mi aspetto qualcosa in più, ma è arrivato da poco. Fabian è stato senza dubbio il migliore, ed è di altro spessore. Tutti gli altri sufficienti. Lasciatemi una considerazione su un giocatore avversario, Tonali. Si è visto forse poco, ma quel poco è bastato per capire che il ragazzo è di sicuro avvenire. Chi lo prenderà, si sarà assicurato un centrocampista fantastico per i prossimi dieci anni.

Bene, ora il Barcellona. Buona prestazione quella di Brescia, ma con il Barcellona, ripeto, serve altro. Mi raccomando, pochi fronzoli nei paraggi dell'area, perché in quella zona bazzicherà un certo Messi. Sarà sicuramente uno spettacolo e lo sarà ancora di più se il Napoli riuscirà a vincere. L'impresa non è impossibile, perché niente è impossibile nella vita.