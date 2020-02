Lopez: "l Napoli è stato bravo a trovare subito il raddoppio"

Interviste21 Febbraio 2020Il Mattino"Abbiamo subito l'impatto dei due gol. Siamo andati alla ricerca del pari e li abbiamo messi in difficoltà" «Bisogna continuare su questa strada. Stasera la squadra ha giocato una partita importante contro una squadra forte, nel primo tempo abbiamo fatto molto bene in entrambe le fasi, poi è cambiato tutto dopo il rigore». Diego Lopez non fa drammi e anzi applaude il suo Brescia nonostante la sconfitta. «Il Napoli è stato bravo a trovare subito il raddoppio, abbiamo subito l'impatto dei due gol. Siamo andati alla ricerca del pari e li abbiamo messi in difficoltà».



«Stasera Balotelli è stato accompagnato bene dalla squadra, dobbiamo migliorare per metterlo nelle condizioni migliori. Le altre squadre non hanno un calciatore come lui, dobbiamo aiutarlo a far meglio» ha continuato poi Lopez a Sky Sport. «Con Juve e Napoli sapevamo sarebbe stato complicato, ma siamo consapevoli di dover fare punti ora. Nelle prossime gare dovremo fare prestazioni importanti anche con squadre minori, con cui ci giochiamo la salvezza. Facendo così possiamo avere qualche risultato».



