Gattuso: "Ora c'è uno spirito diverso"

"Facciamo 40 punti e dopo vediamo. Barcellona? Grande squadra, ma noi ci giochiamo le nostre carte"





Interviste21 Febbraio 2020Corriere dello Sport"Facciamo 40 punti e dopo vediamo. Barcellona? Grande squadra, ma noi ci giochiamo le nostre carte" “Mi dà fastidio quando si pensa che si viene a giocare a Brescia per fare delle passeggiate. Dobbiamo farci trovare sempre pronti, in Serie A non ci sono partite facili. Bisogna mettere l'elmetto. In questo periodo abbiamo rischiato tanto, per preparare le sfide ci vogliono attenzione e veleno”. Il Napoli vince ancora fuori casa, stavolta a Brescia per 2-1. Un brutto primo tempo, una buona ripresa. Ecco l'analisi di Rino Gattuso: “Stiamo lavorando bene, c'è uno spirito diverso. Non dobbiamo farci sorprendere. Nel secondo tempo c'è stata una grande reazione” ha detto il tecnico azzurro a Sky Sport.



Gattuso: "Obiettivo 40 punti, poi vediamo..."

"In questo momento arrivare in Europa League è qualcosa di importante. Facciamo 40 punti e dopo vediamo. Barcellona? Grande squadra, ma noi ci giochiamo le nostre carte. A fine mercato ho ringraziato ds e presidente perché hanno preso giocatori importanti. Scegliere la formazione è difficile se stanno tutti bene. Adesso pensiamo partita dopo partita, all'inizio ho avuto paura perché era una squadra che aveva perso le sicurezze. Sono tanti anni che sono nel mondo del calcio, dobbiamo farci trovare pronti. Nel primo tempo c'è stato un palleggio sterile, nella ripresa è andata diversamente. Io più magro? No, ho solo la febbre. Chiedo ai miei colleghi se dormono prima di partite come quella col Barcellona. Io non ci riesco, loro invece mi dicono che con il tempo passerà.”



