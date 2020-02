Brescia-Napoli: arbitra Orsato

Cronaca 20 Febbraio 2020 Fonte: SSC Napoli



Il fischietto di Schio ha già diretto gli azzurri in quattro occasioni in questo campionato





Cronaca20 Febbraio 2020SSC NapoliIl fischietto di Schio ha già diretto gli azzurri in quattro occasioni in questo campionato Sarà l'arbitro Daniele Orsato di Schio a dirigere Brescia-Napoli.



Assistenti: Giallatini-Vecchi. IV Uomo: Marinelli. VAR: Chiffi-Preti.



Questi tutti i precedenti in campionato degli azzurri con Orsato:





Catania-Napoli 3-0 il 6 aprile 2008





Udinese-Napoli 0-0 il 21 settembre 2008





Napoli-Genoa 0-1 il 22 febbraio 2009





Napoli-Palermo 0-0 il 17 gennaio 2010





Lazio-Napoli 1-1 il 3 aprile 2010





Napoli-Atalanta 2-0 il 9 maggio 2010





Chievo-Napoli 2-0 il 2 febbraio 2011





Bologna-Napoli 0-2 il 10 aprile 2011





Atalanta-Napoli 1-1 il 26 novembre 2011





Fiorentina-Napoli 0-3 il 17 febbraio 2012





Juventus-Napoli 3-0 l'1 aprile 2012





Palermo-Napoli 0-3 il 26 agosto 2012





Atalanta-Napoli 1-0 il 31 ottobre 2012





Lazio-Napoli 1-1 il 9 febbraio 2013





Napoli-Juventus 1-1 l'1 marzo 2013





Roma-Napoli 2-0 il 18 ottobre 2013





Napoli-Juventus 2-0 il 30 marzo 2014





Inter-Napoli 2-2 il 19 ottobre 2014





Napoli-Juventus 2-1 il 26 settembre 2015





Napoli-Inter 2-1 il 30 novembre 2015





Sampdoria-Napoli 2-4 il 24 gennaio 2016





Juventus-Napoli 1-0 il 13 febbraio 2016





Roma-Napoli 1-0 il 25 aprile 2016





Napoli-Roma 1-3 il 15 ottobre 2016





Napoli-Juventus 1-1 il 2 aprile 2017





Napoli-Juventus 0-1 l'1 dicembre 2017





Atalanta-Napoli 0-1 il 21 gennaio 2018









Inter-Napoli 0-0 11 marzo 2018





Napoli-Atalanta 1-2 il 22 aprile 2019



Juventus-Napoli 4-3 il 31 agosto 2019



Milan-Napoli 1-1 il 23 novembre 2019



Lazio-Napoli 1-0 l'11 gennaio 2020



Sarà l'arbitro Daniele Orsato di Schio a dirigere Brescia-Napoli.Assistenti: Giallatini-Vecchi. IV Uomo: Marinelli. VAR: Chiffi-Preti.Questi tutti i precedenti in campionato degli azzurri con Orsato:Catania-Napoli 3-0 il 6 aprile 2008Udinese-Napoli 0-0 il 21 settembre 2008Napoli-Genoa 0-1 il 22 febbraio 2009Napoli-Palermo 0-0 il 17 gennaio 2010Lazio-Napoli 1-1 il 3 aprile 2010Napoli-Atalanta 2-0 il 9 maggio 2010Chievo-Napoli 2-0 il 2 febbraio 2011Bologna-Napoli 0-2 il 10 aprile 2011Atalanta-Napoli 1-1 il 26 novembre 2011Fiorentina-Napoli 0-3 il 17 febbraio 2012Juventus-Napoli 3-0 l'1 aprile 2012Palermo-Napoli 0-3 il 26 agosto 2012Atalanta-Napoli 1-0 il 31 ottobre 2012Lazio-Napoli 1-1 il 9 febbraio 2013Napoli-Juventus 1-1 l'1 marzo 2013Roma-Napoli 2-0 il 18 ottobre 2013Napoli-Juventus 2-0 il 30 marzo 2014Inter-Napoli 2-2 il 19 ottobre 2014Napoli-Juventus 2-1 il 26 settembre 2015Napoli-Inter 2-1 il 30 novembre 2015Sampdoria-Napoli 2-4 il 24 gennaio 2016Juventus-Napoli 1-0 il 13 febbraio 2016Roma-Napoli 1-0 il 25 aprile 2016Napoli-Roma 1-3 il 15 ottobre 2016Napoli-Juventus 1-1 il 2 aprile 2017Napoli-Juventus 0-1 l'1 dicembre 2017Atalanta-Napoli 0-1 il 21 gennaio 2018Inter-Napoli 0-0 11 marzo 2018Napoli-Atalanta 1-2 il 22 aprile 2019Juventus-Napoli 4-3 il 31 agosto 2019Milan-Napoli 1-1 il 23 novembre 2019Lazio-Napoli 1-0 l'11 gennaio 2020