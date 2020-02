Il Monaco offre a Mertens un biennale da 15 milioni

Ha risolto la trasferta di Cagliari con un gol capolavoro ma ora, per Dries Mertens, non resta che aspettare "il giorno del giudizio". Centoventi gol con la maglia del Napoli, una galleria colma di opere d'arte che lo ha portato a -1 dal recordman della storia azzurra Marek Hamsik, a quota 121 reti.



Follie dal Principato

E sulle tracce di un Dries Mertens con il contratto in scadenza si è aggiunta un'altra pretendente, oltre alle big d'Europa. Il Monaco, con i francesi pronti a ricoprire d'oro l'attaccante belga. E quella che verrà recapitata a stretto giro di posta è di quelle folli: un biennale da 15 milioni di euro complessivi.