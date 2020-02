Graffiedi: "Hysaj tornerà tra massimo 7 giorni "



La vittoria in Sardegna lascia in eredità al Napoli un altro infortunio. Gli esami strumentali svolti su Elseid Hysaj uscito anzitempo con il Cagliari per un problema al ginocchio hanno rivelato una "distrazione di grado lieve del legamento collaterale mediale del ginocchio destro". Mario Giuffredi, agente dell'albanese, nonché di Di Lorenzo e Mario Rui, tranquillizza a Radio Punto Nuovo i tifosi azzurri sull'infortunio del suo assistito: “Il ragazzo sarà in campo tra massimo 7 giorni, non escludo che possa essere disponibile già col Brescia. I napoletani penso debbano riconoscere la serietà, la bontà, la professionalità di Elseid. Ancelotti aveva distrutto il ragazzo del punto di vista dell'autostima, togliendogli certezze. Il tecnico a Napoli non ha fatto bene, altrimenti non sarebbe stato esonerato. Tanti giocatori sono stati annientati da Ancelotti e rivalutati da Gattuso".



Su Gattuso

"Rino è un allenatore bravo, fa un calcio diverso: è venuto a Napoli in una situazione catastrofica, ma ha fatto un lavoro più che eccellente. Gattuso ha fatto innamorare i ragazzi, che hanno visto in lui un uomo leale e si fanno trascinare. Ancelotti ha allenato sempre squadre di grandissimi campioni, in cui doveva essere un semplice gestore più che un tecnico. Al Napoli devi fare l'allenatore e magari lui non era adeguato. Juric? Deve essere ancora sperimentato in una piazza difficile".