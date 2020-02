Voci dal Forum: Fine crisi

Cronaca16 Febbraio 2020Forum SoloNapoli - DarioIl Napoli a Cagliari ha dominato in lungo e in largo e ha dato sempre la sensazione di squadra forte, padrona Con quella squadra dov'era iniziata, il Cagliari, si è chiusa definitivamente la profonda e lunga crisi del Napoli. Quello ammirato oggi è un Napoli nettamente diverso di quello di qualche mese fa. Un lavoro continuo e meticoloso quello di Gattuso per ridare al Napoli le vesti di squadra e riportare alcuni giocatori alla forma che compete loro. Fabian Ruiz oggi è quello che conoscevamo ieri ed Elmas è veramente prezioso quanto un diamante. Il macedone sulla sinistra è un'ira di Dio: lotta, dribbla, contrasta, crossa, tira e chi più ne ha ne metta. È fondamentale per avere equilibrio ed è impensabile tenerlo fuori. Insigne, per favore, se ne faccia una ragione.

Il Napoli oggi ha dominato in lungo e in largo e ha dato sempre la sensazione di squadra forte, padrona. Ospina non ha mai corso pericoli e, probabilmente, da spettatore non pagante, si è divertito nel veder giocare la sua squadra. Chissà che dirà Maran quando sarà intervistato. Chissà che scuse accamperà. Sarebbe bello se dicesse: - Napoli nettamente superiore e meritevole di vincere.- Dubito che lo dica. Si vedrà.

La partita. Gattuso ripresenta la stessa formazione che ha battuto l'Inter, con la sola eccezione di Hysaj sulla sinistra, che prende il posto di Mario Rui. Si parte. Sin dalle prime battute, dominio assoluto del Napoli. Il Cagliari, impotente, non può fare altro che sperare e pregare. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, ma più per demerito del Napoli che per merito del Cagliari.

Secondo tempo. Al 65° la svolta. Ciro scambia con Hysaj e si presenta in area. D'incanto, lascia partire un destro a giro. La palla bacia il palo e si deposita in rete. Un gol di straordinaria bellezza. un eurogol! Nel prosieguo della partita più volte il Napoli manca il raddoppio, non sfruttando situazioni favorevolissime. È l'unico appunto che si può muovere alla squadra. In futuro dovrà essere più cinica. Ad ogni modo, la partita si chiude con la vittoria del Napoli. Cagliari - Napoli 0-1.

Uno sguardo ai singoli. Direi tutti oltre la sufficienza, ma Elmas merita una nota particolare. È stato il dominatore assoluto della fascia di competenza: copertura, percussioni e gol sfiorato più volte. A questo punto, è assolutamente impensabile farne a meno, perché non è solo il futuro, è soprattutto il presente. Pandev l'aveva raccomandato. Di Pandev, nostro carissimo amico, ci si può fidare.