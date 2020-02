Demme: "Siamo molto contenti per la vittoria"

Interviste 16 Febbraio 2020 Fonte: Il Mattino



"Siamo a 33 punti e dobbiamo arrivare a 40, dopo vediamo cosa accadrà e potremo pensare all'Europa"





Interviste16 Febbraio 2020Il Mattino"Siamo a 33 punti e dobbiamo arrivare a 40, dopo vediamo cosa accadrà e potremo pensare all'Europa" Protagonista per un'ora di gioco, prima della sostituzione che l'ha visto lasciare il campo. Ma Diego Demme resta un funto fisso di Gennaro Gattuso anche a Cagliari, nella partita che restituisce agli azzurri i tre punti dopo il brutto ko contro il Lece della scorsa settimana.

«Siamo molto contenti per la vittoria, ora siamo a 33 punti e dobbiamo arrivare a 40, dopo vediamo cosa accadrà e potremo pensare all'Europa», ha detto l'azzurro arrivato a gennaio a Sky Sport. «Al Barcellona non ci stiamo pensando, prima arriva il Brescia e dobbiamo pensare a quello. A Cagliari era complicato venire a vincere, sono una squadra forte, ma noi siamo bravi e abbiamo giocato tutti insieme stasera. Siamo più squadra, ora».



Protagonista per un'ora di gioco, prima della sostituzione che l'ha visto lasciare il campo. Ma Diego Demme resta un funto fisso di Gennaro Gattuso anche a Cagliari, nella partita che restituisce agli azzurri i tre punti dopo il brutto ko contro il Lece della scorsa settimana.«Siamo molto contenti per la vittoria, ora siamo a 33 punti e dobbiamo arrivare a 40, dopo vediamo cosa accadrà e potremo pensare all'Europa», ha detto l'azzurro arrivato a gennaio a Sky Sport. «Al Barcellona non ci stiamo pensando, prima arriva il Brescia e dobbiamo pensare a quello. A Cagliari era complicato venire a vincere, sono una squadra forte, ma noi siamo bravi e abbiamo giocato tutti insieme stasera. Siamo più squadra, ora».