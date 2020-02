Giudice Sportivo: Milik multato per simulazione

Cronaca 11 Febbraio 2020 Fonte: Mediaset



Il polacco si era visto negare un rigore netto contro il Lecce nonostante le immagini avessero dimostrato che il contatto





Cronaca11 Febbraio 2020MediasetIl polacco si era visto negare un rigore netto contro il Lecce nonostante le immagini avessero dimostrato che il contatto Il mancato rigore concesso in Napoli-Lecce ha movimentato le moviole di domenica pomeriggio ma il Giudice Sportivo conferma la linea dell'arbitro Giua: Arkadiusz Milik ha simulato nel contatto con Donati. L'attaccante polacco infatti ha visto salire a tre le ammonizioni in campionato (alla prossima scatta la diffida) ed è anche stato sanzionato economicamente per comportamento antisportivo: duemila euro di multa.

Milik è stato multato per "avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria" nonostante le immagini avessero dimostrato che il contatto tra i due giocatori ci fosse stato, scatenando la rabbia del ds azzurro Giuntoli.



Il mancato rigore concesso in Napoli-Lecce ha movimentato le moviole di domenica pomeriggio ma il Giudice Sportivo conferma la linea dell'arbitro Giua: Arkadiusz Milik ha simulato nel contatto con Donati. L'attaccante polacco infatti ha visto salire a tre le ammonizioni in campionato (alla prossima scatta la diffida) ed è anche stato sanzionato economicamente per comportamento antisportivo: duemila euro di multa.Milik è stato multato per "avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria" nonostante le immagini avessero dimostrato che il contatto tra i due giocatori ci fosse stato, scatenando la rabbia del ds azzurro Giuntoli.