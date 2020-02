HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Verso Euro 2020, Mancini ha già le idee chiare

"La maggior parte della rosa la considero quasi fatta. A metà campo siamo messi abbastanza bene. Lo stesso vale in attacco"





Cronaca11 Febbraio 2020Redazionale"La maggior parte della rosa la considero quasi fatta. A metà campo siamo messi abbastanza bene. Lo stesso vale in attacco" Euro 2020, 16ª edizione del torneo di calcio continentale per le squadre nazionali maggiori maschili, non avrà luogo in una singola nazione o due, ma in 12 distinte città europee. La partita inaugurale si terrà allo Stadio Olimpico di Roma, mentre le semifinali e la finale si disputeranno al Wembley Stadium di Londra.







Sono 20 le squadre che si sono qualificate a cui si aggiungeranno le vincitrici degli spareggi a marzo.



Gruppo A: Turchia, Italia, Galles, Svizzera

Gruppo B: Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia

Gruppo C: Olanda, Ucraina, Austria, vincitrice spareggio D

Gruppo D: Inghilterra, Croazia, vincitrice spareggio C, Repubblica Ceca

Gruppo E: Spagna, Svezia, Polonia, vincitrice spareggio C

Gruppo F: vincitrice spareggio A Portogallo, Francia, Germania.



L'Italia, inserita nel gruppo A, se la vedrà con Turchia, Svizzera e Galles, da affrontare tutte allo Stadio Olimpico.



Il tecnico azzurro, Roberto Mancini, nonostante l'ottimo rendimento nel 2019, predica cautela: "Le partite vanno tutte giocate. La Svizzera è un'ottima squadra, la Turchia ha tanti giovani bravi e il Galles può essere la sorpresa".



Sulle possibili convocazioni, il CT ha di recente dichiarato: “La maggior parte della rosa la considero quasi fatta. Ci dispiace molto per Zaniolo, l'infortunio non ci voleva, era un ragazzo che poteva ricoprire diversi ruoli. Abbiamo comunque altri giocatori tecnici, a metà campo siamo messi abbastanza bene. Lo stesso vale in attacco”.



Tra i giocatori del Napoli in corsa per un posto in azzurro, oltre a Lorenzo Insigne, ci sono il portiere Alex Meret, il difensore Giovanni Di Lorenzo e il nuovo arrivato, l'attaccante Matteo Politano.



Il girone più difficile è il gruppo F, composto dai campioni del mondo della Francia, dai campioni d'Europa in carica del Portogallo e dalla Germania di Low. A completare il quartetto sarà una tra Islanda, Bulgaria, Ungheria, Georgia, Macedonia, Kosovo o Bielorussia, nazionali impegnate nei playoff. Spettacolo assicurato, dunque, nel girone le cui partite si giocheranno a Monaco di Baviera e Budapest.



La Spagna sarà nel gruppo E con Polonia, Svezia e una nazionale in arrivo dai playoff. Discorso analogo per l'Olanda, nel gruppo C con l'Ucraina e l'Austria. Il Belgio, nel gruppo B, dovrà vedersela con Russia, Danimarca e Finlandia, mentre nel gruppo D l'Inghilterra affronterà la Croazia, la Rep. Ceca e una squadra dei playoff.



