Rui: "Un calo di concentrazione"

Mario Rui commenta così il match del Napoli contro il Lecce.



"Abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Bisogna assumersi la responsabilità e cancellare la prestazione di oggi per riprendere la strada giusta".



"Il Lecce ha preparato bene la gara, però noi siamo stati padroni all'inizio e potevamo sfruttare meglio la superiorità. Poi però abbiamo commessi errori e loro sono ripartiti come volevano".



"Dobbiamo riprendere da dove avevamo lasciato, abbiamo parlato col mister e sappiamo tutti qual è la strada giusta sulla quale proseguire".



"Per essere una squadra forte bisogna acquisire continuità, serve equilibrio e solidità. Lavoriamo tanto per evitare questi alti e bassi. Adesso ci aspetta la sfida di San Siro contro l'Inter e dobbiamo interpretarla come una finale di Champions"