Giuntoli: "Perché l'arbitro non è andato al VAR?"

Interviste 9 Febbraio 2020 Fonte: Corriere dello Sport



"È inaccettabile, abbiamo già subito altri episodi del genere, vedi con l'Atalanta. Il rigore era netto"





Interviste9 Febbraio 2020Corriere dello Sport"È inaccettabile, abbiamo già subito altri episodi del genere, vedi con l'Atalanta. Il rigore era netto" “In campo si è visto nettamente il tocco, poi l'arbitro ha evidenziato il fatto che lui l'abbia accentuato. L'arbitro doveva andare a rivederlo al Var, è una cosa che non possiamo accettare”. Cristiano Giuntoli vuole fare chiarezza sul caso che ha coinvolto Milik nella sconfitta casalinga del Napoli contro il Lecce. “Lui è convinto che si sia buttato. È inaccettabile, abbiamo già subito un sacco di episodi del genere, vedi con l'Atalanta. A livello di società non possiamo accettarlo - ha detto il ds azzurro a Sky Sport -. L'arbitro può sbagliare sul momento, ma se c'è il Var si va a vedere. Non andare a rivederlo è incredibile, siamo rimasti cinque minuti fermi. Avrebbe dovuto togliere il cartellino giallo a Milik e con il Var non può non esserci concesso questo calcio di rigore”. Sul momento della squadra: "Quest'anno abbiamo mostrato diversi limiti, tanti calciatori spesso sono out. Dobbiamo ripartire dalle cose giuste, è un anno di rincorsa".



“In campo si è visto nettamente il tocco, poi l'arbitro ha evidenziato il fatto che lui l'abbia accentuato. L'arbitro doveva andare a rivederlo al Var, è una cosa che non possiamo accettare”. Cristiano Giuntoli vuole fare chiarezza sul caso che ha coinvolto Milik nella sconfitta casalinga del Napoli contro il Lecce. “Lui è convinto che si sia buttato. È inaccettabile, abbiamo già subito un sacco di episodi del genere, vedi con l'Atalanta. A livello di società non possiamo accettarlo - ha detto il ds azzurro a Sky Sport -. L'arbitro può sbagliare sul momento, ma se c'è il Var si va a vedere. Non andare a rivederlo è incredibile, siamo rimasti cinque minuti fermi. Avrebbe dovuto togliere il cartellino giallo a Milik e con il Var non può non esserci concesso questo calcio di rigore”. Sul momento della squadra: "Quest'anno abbiamo mostrato diversi limiti, tanti calciatori spesso sono out. Dobbiamo ripartire dalle cose giuste, è un anno di rincorsa".