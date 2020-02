Liverani: "Possiamo giocarci le nostre carte per la salvezza"

«La prima mezz'ora abbiamo subito tantissimo senza mai riuscire ad uscirne fuori. Poi siamo stati bravi in un paio di occasioni e abbiamo trovato il gol». Fabio Liverani ammette i limiti del suo Lecce, ma anche la grande risposta data agli azzurri sul campo. «Dopo il pareggio del Napoli, paradossalmente, siamo stati ancora più bravi a venire fuori e alleggerire il Napoli. Abbiamo fatto bene tutti oggi, Ospina ha salvato in un paio di occasioni. I nuovi arrivati ci hanno dato una grande mano, la squadra si allena con grande intensità ogni volta e possiamo giocarci le nostre carte per la salvezza».



«Saponara ha scelto Lecce con serietà, qualcuno mi ha detto che è un po' lunatico, invece è un calciatore forte e che ci serve», ha aggiunto Liverani a Sky Sport. «Oggi abbiamo fatto una specie di 4-3-2-1 con tanto sacrificio in mezzo al campo per provare a giocare tra le linee, un allenatore determina nelle scelte ma poi i calciatori in campo interpretano le nostre idee. Lapadula si esalta nelle battaglie, oggi aveva grandi avversari. Lavora duro in settimana, è generoso e ha fame, calciatori come lui per noi sono fondamentali»



