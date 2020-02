L'arbitro Giua nega un rigore netto al Napoli

Un episodio fondamentale che vedremo e rivedremo nei prossimi giorni. Giua nega un rigore al Napoli e ammonisce addirittura Milik per simulazione, commettendo l'errore peggiore quando non va a rivedere l'episodio al VAR confermando la sua decisione sull'episodio.