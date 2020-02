Il Napoli lavora ai rinnovi

Mercato6 Febbraio 2020Corriere dello SportDa Maksimovic fino ad Allan, si tratta per prolungare i contratti di diversi calciatori Il Napoli guarda al futuro, sa che la prossima estate potrebbe essere quella della rivoluzione, ma è anche intenzionato a non smontare un apparato consolidato negli anni, solido, certo intaccato dai recenti accadimenti, che però cominciano ad essere seppelliti nella memoria. E comunque Maksimovic, Zielinski, Hysaj, Luperto, Milik e lo stesso Allan rientrano a vario titolo come esponenti di un progetto che ha una sua consistenza, come dimostrano i risultati delle stagioni. La differenza, ovviamente, è anagrafica, ma i contenuti, tecnici ed economici, sono rassicuranti: Allan e Maksimovic, come Koulibaly, Insigne e Ghoulam, rientrano tra quelli della classe 1991: esperti, non certo vecchi; Hysaj, Zielinski e Milik sono del ‘94: si direbbe nel pieno della loro maturazione, che ha bisogno solo della esplosione; e Luperto è del 1996. Ecco anche perché il Napoli vuole rinnovare.