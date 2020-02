HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Fiocco rosa in casa Manolas

Cronaca5 Febbraio 2020Corriere dello SportIntanto la squadra continua la preparazione in vista di Napoli-Lecce Gennaro Gattuso mette nel mirino la sfida di domenica col Lecce: il tecnico del Napoli ha diretto un allenamento mattutino. Dopo la fase di riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitella a campo ridotto.

Faouzi Ghoulam si inizialmente allenato in gruppo, e poi ha svolto lavoro personalizzato. Kevin Malcuit ha ripreso ad allenarsi sul campo seguendo un iter di recupero su misura. Assente Kostas Manolas, per un giustificato motivo: nata sua figlia.





