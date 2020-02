Voci dal Forum: Riapertura della speranza



Premessa. Sono anni che seguo il calcio, ma non ho mai visto una maglia più brutta, come quella indossata dal Napoli questa sera.Chi l'ha ideata non sa cosignifichi il buongusto.

Bene, ciò che era necessario questa sera erano i tre punti, e tre punti sono stati. Non sono però, punti ottenuti con un bel gioco, quello si è visto solo a tratti, ma frutto di spirito di abnegazione e un pizzico di fortuna. Si può dire, ad ogni modo, che il Napoli è in via di guarigione completa, specialmente ora che sono pronti i vari Mertens, K2 e Maksi. Si spera di vederne delle belle.

C'è da dire che ogni qualvolta Quagliarella incontra il Napoli sul proprio cammino, tira sempre qualche coniglio dal cilindro. Oggi un tiro a volo di rara bellezza che ha fulminato Meret, quindi uno stop che solo D10S poteva fare e, infine, si è procurato un rigore dubbio, anzi inesistente a dire il vero, ma se lo è procurato. Una vera maledizione! Ad ogni modo, Quagliarella o non Quagliarella, si è vinto e, con la vittoria, si riaprono le speranze. Il cammino è ancora lungo. i conti li tireremo alla fine.

La partita. Gattuso conferma Meret, e la cosa mi fa piacere. A centrocampo debuttamo Elmas e Lobotka, considerate le indisponibilità di Demme e Fabian Ruiz. Per il resto, stessa formazione che ha battuto la Juve.

Si parte. La samp è alquanto timorosa e lascia il pallino al Napoli. Forse è il disegno tattico di Ranieri, m si rivela inefficace perché al 3°il Napoli passa subito in vantaggio. Zielinski lascia partire un perfetto cross in area dalla sinistra. Milik di testa manda la palla nell'angolino. È sempre il Napoli a fare la partita. Al 16° il raddoppio. Palla in area da angolo, spizzata di Di lorenzo ed Elmas da due passi, anticipando tutti, deposita in rete. Al 27° la Samp accorcia con la solita magia di Quagliarella. Palla per lo stabiese al limite dell'area, Hysaj, scivola, e Quagliarella a volo non dà scampo a Meret che riesce solo a toccare la palla. Il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio di un goal.

Secondo tempo. La Samp inizia a tutta birra. Il goal, come spesso capita, ha dato energia ai blucerchiati. Al 55° Ramirez, un altro che quando vede gli azzurri sfoggia prestazioni stratosferiche per poi addormentarsi per il resto del campionato, pareggia, ma l'arbitro, dopo consulto al VAR, annulla per fallo di mano di Gabbiadini. Al 61° Demme per Lobotka. Al 71° la Samp pareggia su rigore per fallo di Manolas su rigore. Non so cosa abbia visto l'arbitro al VAR, ma secondo me il fallo non c'era. Quagliarella cade da solo, incespicando su stesso. Dopo il rigore in campo Ciro per Calleti. Al 79° altro cambio. Dentro Politano e fuori Elmas. All'83° il Napoli ritorna in vantaggio. Insigne dal limite calcia e colpisce in pieno un difensore. La palla finisce a Demme che la deposita in rete. Al 90° c'è un chiaro rigore per il Napoli. Colley colpisce nettamente Politano. L'arbitro ammonisce politano per simulazione. Assurdo. Il sig. La Penna ovviamente non consulta il VAR. Sette minuti di recupero. Al 98° segna Ciro. Audero anticipa di testa Milik. La palla finisce a Ciro, che dalla distanza trova la porta e fissa il risultato finale.

Al Ferraris di Genova Samp - Napoli 2-4.

tutti raggiungono la sufficienza, ma Zielinski e Milik qualcosa in più. Due parole per Mario Rui. Eccezionale per corsa e spirito battagliero, ,a i cross, Mario, quando vedremo i tuoi cross? Provaci!